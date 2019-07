Jorge Jesus após eliminação do Flamengo na Copa do Brasil: “É cruel perder assim”

O Flamengo, de Jorge Jesus, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil, ao perder com Athletico Paranaense, por 3-1, nas grandes penalidades, depois do empate (1-1) no tempo regulamentar, num jogo disputado na madrugada desta quinta-feira, no Maracanã, Rio de Janeiro. Na 1ª mão registou-se uma igualdade (1-1).

"É cruel perder assim nas grandes penalidades. Para mais porque fomos a melhor equipa em campo nos 90 minutos", disse Jesus no final da partida.

"A equipa fez um jogo muito bem conseguido. Depois de ter feito o 1-0, acreditei que o Flamengo estava mais perto do 2-0 do que do 1-1. Acabámos por sofrer um golo numa bola direta. Se tivéssemos passado estávamos todos aqui a dizer que o Flamengo fez um grande jogo", acrescentou.

O antigo avançado do Benfica Gabigol (62’) deu vantagem ao Flamengo no minuto 62, mas o Ath. Paranaense chegou ao empate por Rony, aos 77 minutos. Nos penáltis, apenas Cuéllar marcou para o 'mengão'. O ex-FC Porto Diego, Vitinho e Éverton Ribeiro falharam. Já pelos visitantes, Jonathan, Luís González e Bruno Guimarães não perdoaram.



PORMENORES

Corinthians no domingo

O Flamengo joga no domingo com o Cornithians para o Brasileirão. Os paulistas estão no oitavo lugar, com 15 pontos.



Terceiro lugar

O Flamengo está no 3º lugar do Brasileirão, com 20 pontos. O Palmeiras lidera (26) e o Santos está em 2º (23).



Gaffe de Jesus

Jesus disse que perdeu duas finais da Liga Europa nos penáltis, mas na verdade perdeu apenas uma. Frente ao Sevilha em 2014 (4-2, g.p). Em 2013 perdeu com o Chelsea (1-2 nos 90’).