O treinador de futebol Jorge Jesus foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique, esta segunda-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa pelos resultados alcançados, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal.Segundo o que oconseguiu apurar, os presidentes do Benfica e Sporting, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas respetivamente, vão estar presentes na condecoração de Jorge Jesus, no Palácio de Belém, em Lisboa.No início da cerimónia, cerca das 17h30 como estava previsto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se a Jorge Jesus, num discurso emocionante. "Temos pela primeira vez um clube que, não sendo português, fala português. Num estado irmão (...) onde existe uma das maiores comunidades portuguesas do Mundo"."Jorge Jesus contribui para o prestígio de Portugal no Mundo do desporto e da sociedade", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa."É com orgulho que hoje recebo este condecoração. Sei o significado dela, sei quem era o Infante D. Henrique porque todos os dias atravessava a Avenida Infante D.Henrique, já havendo uma aproximação com ele"."Vamos ficar sempre ligados não ao Brasil, mas ao Flamengo, que são 50 milhões de adeptos. (...) Os Portugueses foram os primeiros a conquistar a Taça dos Libertadores", continuou o mister (...) Estou orgulhoso de ser português", emocionou-se JJ ao receber a condecoração, no Palácio de Belém em Lisboa.Depois de se tornar comendador, JJ respondeu a algumas questões dos jornalistas."A minha ideia foi unir o futebol português. Gostava de ter aqui mais presidentes, também convidei o presidente do FC Porto (Jorge Nuno Pinto da Costa) para estar aqui. Não conseguiu estar presente porque, como sabem, fez anos ontem e está doente", disse."O futebol português tem de fazer um caminho diferente. Nós temos um futebol bonito", avançou. "Nós (diretores e treinadores) temos que começar a comunicar em prol do futebol português".