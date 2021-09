Jorge Jesus: "Não preciso de eleições para apoiar Rui Costa"

Jorge Jesus falou este domingo pela primeira vez das eleições de 9 de outubro no Benfica e confessou que o apoio ao atual presidente é inequívoco. “Com este é o oitavo ano que trabalho com Rui Costa, não preciso de eleições para o apoiar. A minha ligação com ele e com toda a estrutura do futebol é nesse sentido. Não sei o que vai acontecer, mas, neste momento, Rui Costa é o presidente e é a ele que vou apoiar”, disse o técnico na antevisão do jogo de hoje com o Boavista (19h00, BTV).









Os axadrezados foram, na época passada, a primeira equipa a impor uma derrota na Liga aos encarnados. “Cada jogo tem a sua história, mas há mais uma curiosidade: o árbitro é o mesmo. A diferença é que é no Estádio da Luz. Mas o Benfica está muito confiante, vai ser difícil, pois o Boavista tem uma boa estrutura defensiva, com uma linha de 5 jogadores, não é fácil entrar lá dentro. Temos de procurar espaços para fazer golo. Sinto a equipa muito bem e acredito que vamos fazer um bom jogo”, salientou Jesus, que alertou para este jogo após a Champions: “Às vezes podemos ser surpreendidos na competição seguinte. Mas o grande objetivo do Benfica é o campeonato e, como tal, queremos continuar na frente. Para isso temos de somar pontos, com vitórias.”