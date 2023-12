Jovem morre atingido por raio durante jogo de futebol no Brasil

Um raio atingiu quatro jogadores durante uma partida de futebol na tarde deste domingo (10), no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná. Os jogadores foram levados para o hospital da região com queimaduras pelo corpo.… pic.twitter.com/1hzcaC2vQJ — Plantão 190 (@plantao190) December 10, 2023

Caio Henrique, jogador de 21 anos, morreu após ser atingido por um raio durante um jogo de futebol amador, no domingo, no Paraná, no Brasil, informa o portal G1.O atleta foi socorrido pela equipa técnica dentro de campo e encaminhado para as autoridades médicas, que não conseguiram reverter a situação.Além de Caio, outros seis jogadores ficaram feridos. As autoridades políticas locais lamentaram a morte do atleta e disseram estar "a empenhar todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível".Cinco jogadores feridos continuam em observação, um outro, em estado mais grave, foi levado para o Hospital Regional da cidade.