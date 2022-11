A Juventus está interessada no defesa-central António Silva, do Benfica. A imprensa italiana dá conta de que a equipa de Turim há muito que segue o jogador (desde a conquista das águias da Youth League na época passada).Avança ainda que as recentes exibições do internacional português de 19 anos terão convencido em definitivo os dirigentes italianos, que pretendem construir uma equipa que volte a lutar por títulos.