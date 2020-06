Bruno Lage vai dar o treino do Benfica. Siga aqui ao minuto

Ao minuto Atualizado a 25 de jun de 2020 | 10:35

10:34 | 25/06 Bruno Lage vai dar treino do Benfica no Seixal

09:09 | 25/06 Luís Filipe Vieira ainda não foi visto a entrar no centro de treinos do Seixal, no entanto, tal não significa que este ainda não tenha chegado.

09:08 | 25/06 Os jogadores do Benfica também já começam a chegar ao Seixal para o treino habitual.

09:08 | 25/06 Bruno Lage já se encontra no centro de treinos do Benfica. Chegou pouco antes das 08h00.

Os dias de Bruno Lage no Benfica estão a chegar ao fim. Tal como onoticiou esta quinta-feira, os dirigentes do clube encarnado querem que o treinador se demita de imediato . A cúpula encarnada aguarda que o técnico cumpra o compromisso - assumido internamente e reforçado de forma pública várias vezes - de colocar o lugar à disposição se passasse a ser um problema para a equipa. Assim, o dia de hoje é crucial para traçar o futuro do Benfica, onde se irão tomar decisões importantes. Bruno Lage e Luís Filipe Vieira reúnem-se esta quinta-feira no centro de treinos do Seixal, para decidir se o treinador fica ou abandona o clube da Luz.