Leão goleador sobe na Liga

Embalado pela vitória na Liga dos Campeões, o Sporting fez girar o carrossel ofensivo e acabou por golear o Portimonense por 4-0, mas o triunfo poderia ter atingido números bem maiores tal a supremacia leonina.









Rúben Amorim geriu a equipa depois da vitória histórica na Liga dos Campeões face ao Eintracht Frankfurt (3-0). Fez quatro alterações no onze. St. Juste com uma lesão muscular ficou de fora dos convocados, mas Porro, Matheus Reis e Ugarte começaram no banco.

A mexida mais significativa, porém, foi mesmo o regresso de Pote à posição de médio-ofensivo, relegando Morita para médio-defensivo.









Leia também Leão vence jogo da Champions contra o Eintracht Frankfurt E os leões até apresentaram um futebol fluído. Pareciam embalados pela glória europeia. Boas combinações ofensivas e sem trabalho defensivo.

Foram precisos apenas sete minutos para Trincão inaugurar o marcador. O extremo contratado ao Barcelona parece ter aberto o ‘ketchup’ do golo... Mas lá iremos.





Esgaio até deu o primeiro sinal de perigo com um remate a originar o canto do qual resultou o primeiro golo. Após uma sucessão de ressaltos, a bola sobrou para Trincão que, à entrada da área, rematou forte com o esférico a sofrer um ligeiro desvio em Pedrão antes de entrar na baliza.





O golo trouxe tranquilidade, mas os leões mantiveram a pressão sobre os algarvios, que revelaram uma grande incapacidade na zona de construção.









Leia também St. Juste padroeiro contra a crise no Sporting O ascendente leonino voltou a dar frutos numa jogada de contra-ataque com Rochinha a servir Trincão para o 2-0. Trincão bisava e levava Alvalade ao rubro, com três golos nos últimos dois jogos.

Na etapa complementar, as lesões de Inácio e Neto parecem ter desorientado um pouco a equipa. Mas quando o foco voltou só deu... Sporting. Trincão ainda viu Pedrão negar-lhe o hat trick em cima da linha. Mas o leão asfixiava os algarvios e foi com maturidade que surgiram os outros dois golos. Pote de cabeça fez o 3-0 com a bola a desviar em Pedrão e Nuno Santos estabeleceu o resultado final. Triunfo justo de um Sporting embalado pela Champions.





positivo e negativo



Carrossel ofensivo



O carrossel ofensivo do Sporting voltou a fazer estragos no adversário. Trincão (2’), Pote e Nuno Santos foram os autores dos golos frente ao Portimonense, mas podiam ter sido muitos mais, tal a superioridade leonina.



Lesões de Neto e Inácio



Gonçalo Inácio (ao intervalo) e Luís Neto (49’) acabaram por sair lesionados na partida. Duas baixas de peso para a equipa de Rúben Amorim. Se Inácio foi mais por precaução, já a situação de Luís Neto é claramente bem mais grave.





Pote faz golo 50, o terceiro de cabeça



Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, atingiu este sábado a marca dos 50 golos na carreira, sendo que apontou frente ao Portimonense apenas o terceiro num golpe de cabeça.





Maior Goleada do leão nesta época



O triunfo do Sporting por 4-0 foi o mais volumoso nesta temporada. Foi também o terceiro jogo consecutivo em que os leões não sofreram qualquer golo.



Francisco bisa e trinca Paulinho

Adán – Evitou golo de Gonçalo Costa com uma palmada muito esticada. Esteve sempre muito seguro na baliza.



Neto – Muito combativo até sair lesionado.



Coates – Dono e senhor da defesa, sem dar nas vistas.



Gonçalo Inácio – Tentou abrir o jogo com diagonais.



Esgaio – Agitou bastante o corredor direito.



Morita – Possante e lutador no corte de lances que podiam ameaçar a baliza de Adán.



Pote – Primeiro foi um jogador mais defensivo e recuperou muitas bolas. Depois assumiu o seu lugar mais ofensivo e fez o que sabe. Marcou o terceiro e deu a marcar o quarto de trivela.



Nuno Santos – Foi o jogador que mais bolas cruzou de um lado para o outro do campo e marcou o quarto golo.



Edwards – Ganhou muitas bolas e esteve sempre muito acelerado no ataque. Teve o terceiro golo nos pés, mas foi travado por Nakamura.



Rochinha – Aproveitou uma recuperação de bola e fez o passe teleguiado para Trincão marcar o segundo golo.



Matheus Reis – Cruzamentos com muita força.



TRINCÃO

Moralizado com o golo no jogo da Liga dos Campeões, fez a estreia a marcar na Liga com um remate de primeira e marcou o segundo após um passe de Rochinha. Esteve perto do hat trick e quase fez esquecer Paulinho no banco.