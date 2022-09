St. Juste padroeiro contra a crise no Sporting

St. Juste foi o padroeiro da vitória do Sporting no Estoril ao inaugurar o marcador num golpe de cabeça, terminando com a série de duas derrotas consecutivas dos leões na Liga (FC Porto e D. Chaves).O Sporting precisava de um triunfo para afastar o cenário de crise que se instalou em Alvalade após as duas derrotas seguidas. Amorim mexeu no onze e promoveu quatro entradas na equipa. O central St. Juste, reforço que custou 9,5 milhões de euros, foi a mais notada por ser uma estreia a titular. Também Matheus Reis, Morita e Pedro Porro regressaram ao onze.Os leões entraram com tudo. Com um futebol fluido e uma vontade gigante em afastar a crise. A pressão alta resultou e o primeiro sinal de perigo surgiu num golpe de cabeça de Matheus Reis à trave. Os canarinhos tentavam respirar na sua zona defensiva, mas o leão insistia em asfixiar.Pressentia-se o golo e este chegou através de St. Juste, que cabeceou com êxito após canto de Pedro Gonçalves. Foi o primeiro golo dos leões de bola parada nesta edição da Liga.O Estoril reagiu e Rodrigo Martins desperdiçou uma ocasião soberana, após um desentendimento entre St. Juste e Adán, que lhe deixou a bola à mercê. Os canarinhos, órfãos de Arthur Gomes que reforçou o Sporting na véspera do jogo, sentiam dificuldades em pressionar e em defender com as linhas baixas.Com Pote endiabrado e Edwards imparável, os leões construíram o segundo golo, com o inglês a contornar o guarda-redes e depois a empurrar para o 2-0. A vantagem de dois golos até era curta, pois Ndiaye negou um golo a Nuno Santos em cima da linha de golo.Na etapa complementar, o Estoril desinibiu-se um pouco mais, mas mesmo assim sem criar muito perigo junto da baliza leonina. E acabou por ser Porro a gerar algum bruaá no estádio num livre direto mas a bola saiu à malha lateral. Com o jogo controlado e os três pontos no bolso, Rúben Amorim limitou-se a gerir a equipa a pensar na estreia da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, com a visita ao Eintracht de Frankfurt (Alemanha).Pote é bom em qualquer posição. O seu talento com bola e a sua grande visão de jogo são inegáveis. Pode ser, sem dúvida, um bom médio-ofensivo (como Amorim testou com o Chaves), mas é um excelente extremo. Esta sexta-feira fez duas assistências.Fez uma exibição de encher o olho e um golão ao tirar o guarda-redes do caminho. Mas acabou por ver um cartão amarelo quando ia ser substituído (não saiu pela linha mais perto de si). Um amarelo que pode vir a causar problemas mais para a frente.Bem ao mandar jogar apesar dos protestos de Nuno Santos a pedir penálti (11’). Critério largo nas faltas, o que levou a um aumento da agressividade. Mas atuou sem piedade nos amarelos a Edwards e Adán (lento na reposição de bola).Esteve perto de sofrer um golo ao sair da baliza numa desatenção, a juntar a outras saídas em falso.Ainda mostrou alguma instabilidade na defesa, mas compensou ao marcar o primeiro golo na estreia como titular.Mostrou experiência, mas com pequenas falhas.Agitou o corredor esquerdo e esteve perto de marcar o primeiro.Agitador e muito dinâmico, fez o passe na diagonal para Pedro Gonçalves oferecer o golo a Edwards.Grande exibição a extremo, fez o cruzamento para o primeiro de St. Juste e serviu o segundo de bandeja para Edwards sentar o guarda-redes do Estoril. Mostrou técnica ao estilo de Messi.Controlo apertado no meio-campo e boa progressão nos lances de ataque.Fez o que lhe competia no centro do terreno sem dar muito nas vistas.Esteve bem nos cruzamentos e teve o terceiro golo nos pés.Pouco equilibrado no apoio a Pedro Gonçalves e Edwards na frente.Rápido e fulminante, foi o marcador do segundo golo que trouxe alguma tranquilidade à equipa.Recebeu um bom passe de Pote, mas não deu seguimento.Geriu o resultado.Sem tempo.Segurou.Estreia.