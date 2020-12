Leões e dragões vão à Madeira para a Taça de Portugal

Sporting e FC Porto ficaram esta quarta-feira a saber que vão defrontar Marítimo e Nacional, respetivamente, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Jogos que estão marcados para a Madeira, a 11 e 12 de janeiro.O Marítimo selou esta quarta-feira a passagem aos ‘oitavos’, ao vencer (2-1) o Salgueiros. Mas os madeirenses não tiveram vida fácil nos Barreiros e precisaram do prolongamento para afastar a equipa do Campeonato de Portugal.Igualmente no Funchal, ainda que na Choupana, o Nacional também teve que se esforçar para derrotar um adversário de uma divisão inferior. O Leixões, 16º classificado na II Liga, vendeu cara a derrota até perto do final: o jogo esteve em aberto até aos 86 minutos, quando a equipa da casa fez o 3-1 numa altura em que o conjunto matosinhense estava lançado no ataque em busca da igualdade.No Estádio Nacional, o Belenenses SAD foi forçado ao prolongamento frente ao Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal. Os azuis acabaram por impor o seu ascendente nos 30 minutos extra e venceram por 3-0.No outro jogo do dia, o Gil Vicente foi a Leiria vencer (3-0) a União com autoridade. Aos 22’ os minhotos já venciam por dois golos de diferença e depois limitaram-se a gerir o jogo.