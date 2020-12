"Tenho o maior respeito pelo Arsenal, mas não me tira o sono, não me tira a confiança”. Foi desta forma que Jorge Jesus abordou o sorteio dos 16 avos da Liga Europa, durante a antevisão do jogo desta quarta-feira (21h00, Sport TV 1) com o V. Guimarães, para os quartos de final da Taça da Liga, no Estádio da Luz.









O treinador acredita que o Benfica tem capacidade de ultrapassar o gigante inglês. “Se não tens poder para ultrapassar o Arsenal, também não tens para chegar a uma final da Liga Europa. Já estou habituado que me calhem equipas difíceis na Liga dos Campeões e Liga Europa”, disse Jorge Jesus, que já esteve em duas finais europeias (derrotas com Chelsea e Sevilha) pelo Benfica.





Já sobre o embate desta quarta-feira, com o V. Guimarães, Jorge Jesus admite que vai fazer algumas alterações face ao último jogo, frente ao Vilafranquense (5-0) para a Taça de Portugal. “Vamos tentar perceber como os atletas estão em função do jogo que tivemos e vamos mexer naqueles jogadores que nos derem mais sinais de perigo de lesão, dentro daquelas três, quatro ou cinco alterações que nós fazemos”, explicou.

O treinador reforçou ainda que o Benfica entra “em todas as competições para ganhar”, mas que as taças [de Portugal e da Liga] têm a particularidade de dar a todas as equipas a possibilidade de sonharem com a sua conquista, por serem disputadas “de forma diferente do campeonato, baseado na regularidade e com muitas jornadas (34 ou 38 consoante o país)”.





No embate desta quarta-feira, Jesus não espera facilidades frente a um adversário que vai à Luz lutar pela vitória. “As coisas estão a ser mais fáceis agora e creio que vamos acabar por fazer um jogo, em termos de ataque posicional, muito forte, com várias oportunidades de golo. Vamos pôr a equipa do V. Guimarães a defender mais vezes e a tentar surpreender-nos de bola parada ou num contra-ataque”, anteviu o técnico das águias, que elogiou o vimaranense Ricardo Quaresma: “Temos de estar preparados para os perigos que nos possam criar. Têm um jogador fabuloso na bola parada, caso jogue, que é o Quaresma, e outros com muita qualidade”.





O técnico dos encarnados, que já venceu a Taça da Liga em seis ocasiões (cinco pelo Benfica e uma pela Sporting), defendeu o prestígio da competição no calendário português, mas fez questão de lembrar que merecia ser mais valorizada: “Devia ser algo a ser pensado, quer financeiramente ou permitir o apuramento do vencedor para a Liga Europa. Era importante valorizar ainda mais esta competição”.







João Henriques: “provocar o erro e ser agressivo”



O treinador João Henriques acredita que o V. Guimarães quer “provocar o erro” e ser “agressivo” frente ao Benfica. Para isso, promete apresentar a “melhor equipa” e o “melhor plano estratégico”, obrigando o adversário a falhar. “Vamos tentar ser rigorosos quando não tivermos a bola, criteriosos quando a tivermos e agressivos nos dois momentos”, disse na antevisão do jogo .





“é esgotante jogar à quinta e ao fim de semana”



O avançado alemão Luca Waldschmidt revelou, numa entrevista ao ‘Der Spiegel’ conduzida por crianças, que “é esgotante jogar à quinta-feira e ao fim de semana. É esgotante, não apenas por causa dos jogos, mas também devido às viagens de um lado para o outro. Por isso, houve várias equipa que aumentaram os plantéis para poderem rodar jogadores”, acrescentou o avançado. Sobre a ausência de público, o jogador do Benfica afirmou: “O futebol ficou mais silencioso. É como se alguém tivesse baixado o volume da TV”. Já em termos desportivos, admitiu que pretende somar títulos pelo “clube e seleção”.