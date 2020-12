Jorge Jesus admite perder jogadores no próximo mês

Jorge Jesus admitiu este sábado perder jogadores no próximo mês, depois de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, ter reconhecido que será necessário vender para equilibrar as contas.









“Todos nós queremos o melhor para o Benfica. Nos seis anos em que estive no Benfica habituei-me a promover jogadores e estou preparado se tiver de perder jogadores para os interesses coletivos do Benfica”, disse o técnico das águias na antevisão do jogo deste domingo com o Vilafranquense (II Liga), para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Ainda sobre o mercado, Jesus referiu que o clube está a tentar contratar jogadores: “O facto de a comunicação [social] dizer que o Benfica precisa de três ou quatro jogadores… não é uma afirmação minha. Digo desde o princípio que quero um central (...) O querer é uma coisa, o poder é outra [reforço do meio-campo]. Ter jogadores disponíveis para essas posições também dependerá, no momento, daquilo que o mercado possa dar. Para mim, não é um fator determinante.”





Sobre o lado direito da defesa, Jesus disse que não está no mercado para esse posto, mesmo após a grave lesão de André Almeida, até porque o jovem João Ferreira (19 anos) pode ser “o futuro” do Benfica para aquela posição.





Quanto ao jogo da Taça de Portugal, o técnico frisou o carinho especial que todos têm pela competição. “Estamos a preparar este jogo com o mesmo respeito e atenção de todos os jogos. Em Liège jogaram quatro jogadores que não tinham jogado na última partida, amanhã [domingo] também vou fazê-lo. É bom ter todo o plantel em competição para poder dar soluções ao treinador. O objetivo é esse, não pelo nome do adversário ser o Vilafranquense”, disse Jesus que voltou a falar do prémio The Best (da FIFA) para melhor técnico: “Só um treinador pode ser escolhido, o treinador do Liverpool.”









Regresso dos emprestados

“Estes jovens do Benfica, se não jogam na equipa-mãe, devem sair para jogar, pois têm a vantagem de ser mais competitivos e crescer. Mas se não jogam nessas equipas mais vale estarem no Benfica”, afirmou Jorge Jesus, quando confrontado com o possível regresso de Gedson Fernandes (Tottenham). “O Florentino, o Jota, o Tomás [Tavares] e o outro menino que foi para o Moreirense [David Tavares] saíram e não estão a jogar. Para a evolução deles e para o Benfica isso não é positivo. Se não jogam, na minha opinião, aprendem mais aqui”, disse o técnico .







"Não vamos à Luz em turismo"

“Não vamos ao Estádio da Luz em passeio, não vamos lá em turismo, mas para poder disputar o jogo”, disse este sábado João Tralhão, técnico do Vilafranquense. Consciente de que o clube ribatejano irá “encontrar um adversário fortíssimo”, o treinador sublinhou que a equipa também tem as suas “armas” e “ambições”, lembrando que a Taça de Portugal é uma competição “que, ao longo dos anos, tem trazido tantas surpresas”. Tralhão regressa à Luz onde passou 17 anos do seu percurso profissional.