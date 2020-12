Sérgio Conceição soma quinto título como treinador do FC Porto

O treinador Sérgio Conceição conquistou esta quarta-feira o quinto título ao comando do FC Porto, ao vencer o Benfica por 2-0, na 42.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, no Estádio Municipal de Aveiro.

Quatro meses e vinte e dois dias depois de arrebatar o quarto, também frente aos 'encarnados' (2-1), na final da Taça de Portugal, em Coimbra, o técnico de 46 anos, natural de Ribeira de Frades subiu ao oitavo lugar do 'ranking' portista.

Conceição está agora ao lado de quatro ilustres técnicos, os portugueses José Maria Pedroto e Fernando Santos, atual selecionador nacional, o inglês Bobby Robson e o húngaro Mihaly Siska.

A cumprir a quarta temporada no Dragão, numa aventura iniciada em 2017/18, o treinador luso soma agora duas Supertaças, dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Conceição arrancou com a conquista da I Liga (2017/18), negando então o 'penta' ao Benfica, ficou-se pela Supertaça em 2018/19, com um 3-1 ao Desportivo das Aves, em Aveiro, e, na época passada, alcançou a 'dobradinha'.

Os 'dragões' venceram o campeonato com mais cinco pontos do que as 'águias', depois de terem estado sete atrás, já em plena segunda volta, e, na final da Taça, superaram também o grande rival, por 2-1, em Coimbra, já sem público.

A quarta época começou algo atribulada, com muitos pontos perdidos no campeonato, traduzidos no terceiro lugar, a quatro pontos do Sporting e dois do Benfica, mas, nas outras competições, os 'dragões' têm estado em bom plano.

Os 'azuis e brancos' conseguiram chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo a única equipa fora do 'top 5' europeu nesta fase da prova, estão também nos 'últimos 16' da Taça de Portugal e na 'final four' da Taça da Liga.

Com a conquista de hoje, ficou já garantido que não acabará a época em 'branco', sendo que o próximo objetivo é a Taça da Liga, que o FC Porto nunca arrebatou. A 'final four' é entre 19 e 23 de janeiro de 2021, em Leiria, e os 'dragões' jogam nas 'meias' com o Sporting.