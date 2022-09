Liga inglesa de futebol retoma no fim de semana com sete dos 10 jogos agendados

A Liga inglesa de futebol vai regressar este fim de semana, juntando-se aos escalões inferiores do futebol profissional, após os jogos do fim de semana terem sido suspensos, pela morte da Rainha Isabel II, na quinta-feira.

O anúncio feito hoje pela 'Premier League' inclui, ainda assim, três partidas que são também adiadas, "depois de reuniões com clubes, polícia e grupos de segurança locais".

Este adiamento concerne as partidas com maior exigência ao nível da segurança, num momento de luto em que, no país, as autoridades policiais estão de serviço noutros sítios, nomeadamente o Chelsea-Liverpool, o Manchester United-Leeds e o Brighton-Crystal Palace.

Assim, jogar-se-ão sete das 10 partidas, depois de "uma pausa na temporada como marca de respeito", começando na sexta-feira com o Aston Villa-Southampton e o Nottingham Forest-Fulham.

Os jogos adiados da ronda anterior, bem como os três da próxima jornada, terão "novas datas anunciadas a seu tempo".

Já tinha sido anunciada, na manhã de hoje, a retoma do futebol da segunda à quarta divisão, face ao funeral de Isabel II, marcado para 19 de setembro, em Londres.

Nas competições europeias, foi adiado o Arsenal-PSV Eindhoven, para a Liga Europa, mas Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham, este último adversário do Sporting, têm jogos na Liga dos Campeões agendados para esta semana, assim como Manchester United na Liga Europa e West Ham na Liga Conferência Europa.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções como Carlos III.