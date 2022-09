Adiados jogos da Premier League por respeito à morte da rainha

A sétima jornada da Liga inglesa de futebol, que deveria disputar-se entre sábado e segunda-feira, foi adiada, sem data marcada, como forma de homenagem à Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

"Nós e os nossos clubes queremos prestar homenagem a Sua Majestade pelo longo e inabalável serviço prestado ao país", disse o diretor executivo da 'Premier League', Richard Masters, em comunicado publicado no sítio oficial do organismo na Internet.

Masters recordou que a Rainha Isabel II foi protagonista do reinado mais longo no Reino Unido, de mais de 70 anos, "deixando um incrível legado, após uma vida de dedicação", o que faz deste "um momento tremendamente triste, não apenas para o país, mas para milhões de pessoas em todo o mundo que a admiravam".

O organismo indicou que a decisão foi tomada durante uma reunião dos clubes, realizada esta sexta-feira, e assinalou que poderá anunciar novas alterações durante o período de luto pela morte da Rainha Isabel II.

Os únicos dois clubes orientados por treinadores portugueses, o Wolverhampton, liderado por Bruno Lage, e o Fulham, comandando por Marco Silva, deveriam defrontar no sábado o Liverpool e o Chelsea, respetivamente, enquanto o campeão Manchester City receberia o Tottenham e o líder Arsenal jogaria no domingo com o Everton.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.