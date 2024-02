Länk Vilaverdense contrata cunhado de Paris Hilton sem passado como profissional e sobrinho de Clarence Seedorf

O Länk Vilaverdense, penúltimo classificado da II Liga de futebol, inscreveu no último dia do mercado três jogadores estrangeiros, um deles, o norte-americano Courtney Reum, com 45 anos, sem passado como profissional.

Courtney Reum, cunhado da socialite Paris Hilton, chega a Vila Verde juntamente com o compatriota Jude Burst, médio de 23 anos proveniente do Trofense, da Liga 3, prova na qual alinhou poucos minutos, distribuídos por dois jogos.

Os minhotos inscreveram ainda Sherwin Seedorf, sobrinho do antigo internacional dos Países Baixos e estrela do Ajax, Real Madrid, Inter Milão ou AC Milan, Clarence Seedorf.

Sherwin Seedorf não joga há três anos, quando fez a última partida pelos escoceses do Motherwell.

O Länk Vilaverdense ocupa a penúltima posição e joga, em casa, no Estádio Cidade de Coimbra, a cerca de 200 quilómetros de Vila Verde, concelho do distrito de Braga, quarto recinto utilizado pelos minhotos esta época na II Liga.

Em dezembro, o clube falhou a demonstração de inexistência de dívidas salariais relativas ao trimestre de setembro, outubro e novembro.