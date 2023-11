Luis Díaz assina reviravolta da Colômbia diante do Brasil

O Uruguai venceu quinta-feira no reduto da campeã Argentina por 2-0 e a Colômbia bateu em casa o Brasil por 2-1, numa reviravolta assinada por Luis Díaz, na quinta jornada sul-americana de qualificação para o Mundial2026 de futebol.

Numa ronda de emoções fortes, a formação 'celeste' logrou o primeiro triunfo em solo argentino desde 1989, face a uma formação de Lionel Scaloni que somava por triunfos sem golos sofridos os oito jogos efetuados após a conquista do título no Qatar2022.

A formação comandada pelo argentino Marcelo Bielsa fez uma exibição de grande nível no 'mítico' La Bombonera, vencendo com tentos do defesa Ronald Araújo, aos 41 minutos, e do avançado ex-benfiquista Darwin Núñez, aos 87.

O conjunto da casa, desinspirado, praticamente só respondeu em lances individuais do 'capitão' Lionel Messi, nomeadamente em dois livres diretos do '10', um anulado pela barreira, aos 23 minutos, e outro pela barra, aos 57.

Com Otamendi - que sofreu com a velocidade de Darwin - desde início e Di María a partir dos 53 minutos, a Argentina não evitou, assim, o segundo desaire nos últimos 52 jogos (mais 37 vitórias e 13 empates), após o 0-2 com o Brasil, em 03 de julho de 2019.

Apesar da derrota, a Argentina mantém a liderança da zona sul-americana de apuramento para o Mundial2016, com 12 pontos, contra 10 do Uruguai, que ascendeu ao segundo lugar.

No terceiro lugar está agora, com nove pontos, a Colômbia, graças ao ex-portista Luis Díaz, que, depois de muito tentar, 'abateu' o Brasil com dois cabeceamentos certeiros, já na parte final do encontro, aos 75 e 79 minutos.

Com o pai, recentemente raptado e depois libertado, nas bancadas de Barranquilla, Díaz marcou na sequência de centros do bracarense Cristian Borja, entrado ao intervalo, e do também ex-portista James Rodríguez, respetivamente.

O 'bis' do jogador do Liverpool permitiu à Colômbia, que vinha de três empates, estrear-se a vencer o Brasil em eliminatórias de acesso ao Mundial e impor aos brasileiros uma também inédita segunda derrota seguida em qualificação, após o 0-2 no Uruguai.

A formação 'canarinha', que contou com o portista Pepê desde os 81 minutos (substituiu Renan Lodi), marcou primeiro, logo aos quatro minutos, por Gabriel Martinelli, após uma jogada com Vinicius Júnior, que saiu lesionado, aos 26.

Na classificação, que apura os primeiros seis diretamente para o Mundial2016 e coloca o sétimo num 'play-off' intercontinental, a 'canarinha' caiu para o quinto posto, com sete pontos, também atrás da Venezuela, que subiu a quarta, com oito.

Os venezuelanos somaram o quarto jogo seguido a pontuar - depois do 0-1 na Colômbia -, tal como o Equador, que segue no sexto lugar, último de apuramento direto, não com os oito pontos conquistados, mas com cinco, pois perdeu três na 'secretaria'.

No sétimo posto, também com cinco pontos, segue o Paraguai, que apesar de ter atuado em inferioridade numérica dos 44 aos 88 minutos, logrou um empate a zero no Chile, que segue no oitavo posto, igualmente com cinco pontos.

No embate que abriu a ronda, entre os dois últimos, a Bolívia somou os primeiros pontos, depois de quatro derrotas, e entregou a lanterna-vermelha ao Peru, ao vencer os peruanos em Laz por 2-0, com um golo em cada parte.

Henry Vaca, aos 20 minutos, e Ramiro Vaca, aos 87, selaram o quarto desaire consecutivo dos peruanos, que começaram com um promissor empate a zero no Paraguai.