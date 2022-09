"Aquilo que deixei no Benfica, dificilmente alguém deixará igual": Filipe Vieira em entrevista exclusiva à CMTV

Esta terça-feira, Luís Filipe Vieira falou em entrevista exclusiva à CMTV sobre o livro "A verdade de Vieira", que já está nas bancas, e começou por responder a questões sobre o Benfica.



"Estou feliz que o Benfica está a ganhar", começou por dizer o ex-presidente do clube, que teceu largos elogios a Roger Schmidt: "Não há duvida que tem sido uma surpresa, gosto do sistema de jogo dele. É também uma pessoa afável, com discurso fácil".





No entanto, Vieira relembrou que "a euforia às vezes faz mal" e que "os portugueses pensam que o Benfica já ganhou o campeonato", mas que as "equipas pequenas" vão dar luta e que, na sua opinião, "o melhor clube a trabalhar neste momento em Portugal é o Braga".Questionado sobre a decisão de Rafa em abandonar o plantel da seleção portuguesa, o ex-presidente do Benfica disse que o jogador "neste momento entendeu que queria dar tudo ao Benfica e que não ia jogar [na seleção] porque era mais um".Quanto à contratação de Jorge Jesus como treinador do Benfica, Luís Filipe Vieira disse que "queríamos ganhar e o Jorge Jesus é um ganhador rápido". Contou ainda que "Jorge Jesus já tinha feito contacto com o Sporting quando ainda era treinador do Benfica", mas que ambos mantém uma amizade, ao dia de hoje.Sobre o momento que vive um dos rivais diretos do Benfica, o FC do Porto, Vieira acredita que "Pinto da Costa nunca vai despedir o Sérgio Conceição. Tem feito um trabalho fabuloso".Para o ex-presidente do Benfica, o mérito do momento que o clube vive não é apenas do atual presidente, Rui Costa, e que este não tem "perfil para dar um murro na mesa e dizer 'sou eu que mando' ".Já nos momentos finais da entrevista, Filipe Vieira reiterou que "aquilo que deixei no Benfica, dificilmente alguém deixará igual".Segundo o ex-presidente dos 'encarnados', o livro "A verdade de Vieira", "não é direcionado ao Benfica, é sobre momentos que vivi, mas posso garantir que tudo o que está escrito é verdade".Quando aos lucros obtidos pela venda da obra, Vieira esclareceu que vão ser todos remetidos para uma causa que está a apoioar, em silêncio, e que não tenciona revelar.O livro é o resultado de várias conversas entre o ex-presidente do Benfica e dois jornalistas do Correio da Manhã, sobre as revelações mais polémicas do livro e sobre a atualidade do Benfica. A obra está dividida em três partes: a infância, a vida familiar e os negócios; as duas décadas no Benfica; e as polémicas judiciais e a detenção no processo ‘Cartão Vermelho’.Antes da publicação do livro, Luís Filipe Vieira já tinha revelado que foi "buscar o Rui Costa para sucessor" e na obra, o ex-presidente do Benfica conta o plano para quando deixasse o clube: Rui Costa dava a cara e a SAD era gerida pelos profissionais que lá deixou.Luís Filipe Vieira assume que não contava com ninguém dos órgãos sociais, e critica Rui Gomes da Silva e José Eduardo Moniz.Na tese do Ministério Público, Luís Filipe Vieira deu a José António dos Santos informação privilegiada sobre a OPA e ajudou-o depois na tentativa de vender 25% do capital da SAD encarnada a John Textor como forma de o compensar pela ajuda financeira que o empresário lhe foi dando no ramo imobiliário e não só. O valor em causa? À data de julho de 2021 o MP diz que eram 44,7 milhões de euros. No livro com histórias inéditas sobre a vida de Vieira, a relação com o ‘Rei dos Frangos’ - designação que considera ofensiva - não podia faltar. Um dos pormenores revelados é que foi num parque de estacionamento do Ikea, em Loures, que o antigo presidente do Benfica pediu ajuda ao amigo para pagar uma dívida ao Banco Português de Gestão.Se havia alguém orgulhoso de Luís Filipe Vieira ser presidente do Benfica, esse alguém era o seu pai, Fernando, um homem simples mas muito respeitado no Bairro das Furnas, em Lisboa, onde era conhecido pelo seu sentido de humor. Vieira esteve com o pai até à meia-noite da madrugada em que ele morreu, em abril de 2007, aos 82 anos, vítima de um AVC.