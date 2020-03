sabe que Luís Filipe Vieira quer o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O presidente do clube da Luz está disposto a dar 5 milhões de euros líquidos por ano ao técnico do Flamengo.O investimento total dos encarnados pode ser assim de 10 milhões de euros anuais, o valor bruto do contrato do treinador. A principal indefinição está relacionada com a duração do contrato, que pode ser de duas ou três épocas.Esta vontade de Luís Filipe Vieira não é consensual entre os elementos da SAD benfiquista, sobretudo em ano de eleições. Ainda assim, e tal como já aconteceu noutros momentos, o presidente do Benfica não vai ceder a pressões internas quando tiver de tomar uma decisão.sabe também que Vieira e Jesus continuam a falar diariamente ao telefone. A relação de amizade que os une está mais forte do que nunca. O contrato de Jorge Jesus com o Flamengo termina em maio.O treinador de 65 anos prometeu uma decisão para breve relativamente ao futuro no comando técnico do clube brasileiro. Nos últimos dias, nas redes sociais, têm sido muitos os adeptos do Benfica a pedir o regresso de Jorge Jesus ao clube. Bruno Lage tem sido contestado, depois de ter deixado escapar uma vantagem de sete pontos para o FC Porto, que é agora o líder do campeonato.