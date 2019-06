Manchester City, Manchester United e Real Madrid dispostos a dar 120 milhões por João Félix

Há três clubes que estão dispostos a bater a cláusula de rescisão de João Félix: Manchester City, Manchester United e Real Madrid, são os três gigantes que cobiçam o avançado português.

O Manchester City já ofereceu ao Benfica 120 milhões de euros pelo jovem jogador À espera no clube inglês, o jovem avançado tem um contrato milionário de 4 a 5 anos, com um salário de 4 milhões e meio de euros líquidos por época. O Benfica já recebeu a proposta informal do gigante inglês. O Manchester City só ainda não formalizou a oferta por causa do fairplay financeiro, mas já deu a garantia ao clube da luz que quer bater a cláusula de rescisão de joão félix de 120 milhões de euros.

Quem também dá 120 milhões por João Félix é o Manchester United. O CM sabe que os ‘red devils’ estão dispostos a pagar o valor da cláusula de rescisão pelo jovem, tentando bater a concorrência do rival. O Manchester United vai estar representado amanhã no Estádio do Dragão para ver de perto João Félix que está ao serviço da seleção nacional.

Quem se junta a esta corrida de verdadeiros tubarões europeus é o Real Madrid. O gigante espanhol também não vê qualquer problema em pagar os 120 milhões da cláusula de rescisão do jovem. A equipa merengue está a reconstruir o plantel e já pagou 50 milhões por Éder Militão do FC Porto e 60 milhões por Luka Jovic. O Real Madrid junta-se assim a Manchester City e Manchester United na corrida pelo jovem.