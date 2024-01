O Manchester United quer garantir a contratação de João Neves para a próxima temporada. A recente negociação entre o Benfica e o clube inglês por Álvaro Fernández ajudou a aproximar as partes, sabe o CM.



As águias fizeram saber que não libertam o médio abaixo do valor da cláusula de rescisão de 120 milhões.









Ver comentários