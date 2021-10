"Marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível", diz Cristiano Ronaldo

Mais um jogo da Seleção Nacional, mais um recorde para Cristiano Ronaldo. O capitão da equipa das quinas já só olha pelo retrovisor, pois não vê ninguém nem à sua frente, nem ao seu lado na lista de jogadores com mais internacionalizações na Europa. Depois de ter igualado, no começo de setembro, Sergio Ramos – que se debate com problemas físicos -, o português chegou, no encontro com o Qatar (3-0), a partida 181 de quinas ao peito . Este domingo, o avançado português sublinhou o feito nas redes sociais e prometeu... mais."Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Selecção assumem uma dimensão especial. 181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível. Não vamos ficar por aqui, vamos à luta por mais! Força Portugal!", escreveu.