Contrariedade no FC Porto. Marchesín lesionou-se no treino da passada quarta-feira e vai parar durante um período que nunca será inferior a um mês, mas que pode chegar a dois. O guarda-redes internacional argentino de 33 anos já esta quinta-feira foi submetido a uma artroscopia (pequena cirurgia) no joelho direito, de forma a corrigir um problema no menisco interno.









O tempo de paragem é, para já, meramente indicativo. Quatro a cinco semanas é o tempo médio de inatividade para este tipo de lesões. Contudo, tudo fica dependente do modo como o atleta recuperar, sendo que cada caso tem a sua própria história. O campeonato sofre uma paragem em 3 de outubro (dentro de mês e meio), pelo que não está descartada a possibilidade de Marchesín apenas reaparecer no recomeço da Liga, em 26 de outubro. Nesse caso estaríamos a falar de um período de dois meses. O que retira também o jogador das convocatórias da seleção da Argentina nos jogos de apuramento para o Mundial.

Titular indiscutível do FC Porto nas duas últimas épocas, Marchesín tem sido suplente neste arranque de temporada, com Sérgio Conceição a optar por Diogo Costa como primeira escolha.



pormenores

Outras opções







Leia também Teia de comissões tira Sérgio Conceição do sério Diogo Costa (21 anos) tem sido o titular na baliza do FC Porto. Francisco Meixedo (20 anos) e Cláudio Ramos (29 anos) são os outros guarda-redes do plantel.

Murro em destaque



O murro de Sérgio Conceição na proteção lateral do banco de suplentes do FC Porto, em Famalicão, foi destacado pelo jornal alemão ‘Bild’.







Wendell assina por 4 épocas



O FC Porto tornou esta quinta-feira oficial a contratação de Wendell. O lateral-esquerdo brasileiro de 28 anos jogava no Leverkusen, custa 4 milhões de euros e o vínculo é válido por 4 épocas, ou seja, até 2025. O jogador assinou ao final da tarde, depois de ter feito exames médicos. Posteriormente tirou fotografias ao lado de Pinto da Costa com a camisola número 22. O presidente do FC Porto falou de “tentativas de desvio” sem concretizar.