Mario González em vantagem para jogo do Sp. Braga na Luz

O avançado espanhol Mario González deve ser o escolhido de Carlos Carvalhal para o duelo no estádio da Luz, apurou o CM. Esta poderá ser a única mudança no onze diante dos encarnados, apesar das 72 horas de descanso entre o jogo para a Liga Europa com o Ludogorets e o duelo com as águias.O espanhol tem vindo a ganhar pontos aos olhos de Carlos Carvalhal. O jovem Vitinha tem sido titular, mas González tem entrado, mostrado muita vontade e, principalmente, tem feito golos (dois nos dois últimos jogos).Carvalhal, tirando a eventual mudança no ataque, vai continuar a apostar num onze que tem dado muito boa conta de si.O brasileiro Galeno tem sido um dos grandes destaques da formação minhota nos últimos jogos, tendo apontado três golos nos últimos dois encontros. É, aliás, o melhor marcador da equipa, a par de Ricardo Horta, esta temporada com seis tiros certeiros em todas as competições.O médio Chiquinho não vai ser opção de Carlos Carvalhal para o duelo na Luz, uma vez que está emprestado precisamente pelas águias, pelo que não pode ser utilizado.David Carmo e Tormena são os únicos indisponíveis do Sp. Braga por lesão. O central português é quem tem o regresso mais atrasado (não joga desde fevereiro).O extremo Ricardo Horta, de 27 anos, não marcou no triunfo por 4-2 do Sp. Braga sobre o Ludogorets, na quinta-feira, mas foi uma das figuras ao fazer a assistência para três golos do conjunto minhoto. Uma exibição que lhe permite estar entre os nomeados (ao lado de Slimani do Lyon, Diaby do Leverkusen e Benrahm do West Ham) para o prémio de jogador da semana da Liga Europa. Esta época, o capitão bracarense leva seis golos e seis assistências nos 15 jogos oficiais realizados até ao momento.