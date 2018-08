Marta Soares vai receber mandatário de Bruno de Carvalho

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting avançou que momento vai acontecer terça-feira.

Por Tânia Laranjo | 18:19

Jaime Marta Soares só recebeu formalmente a comunicação de que Bruno Carvalho pretende entregar a candidatura às 16h48 desta segunda-feira.



O CM sabe que, às 17h12, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, em exercício, disse que não estavam reunidas as condições para receber esta segunda-feira a comitiva do presidente destituído, mas que o faria na terça-feira, às 10h30.

Essa entrega terá de ser feita pelo mandatário o advogado Pedro Proença - é o que diz a providência cautelar - mas o CM sabe que o mesmo advogado se encontra fora do país.

A entrega da lista - determinada judicialmente - não obriga o Sporting a aceitar posteriormente a formalização da candidatura. Marta Soares terá, a partir de terça-feira, 48 horas para dar uma resposta ao presidente destituído.



Que será a rejeição, já que a suspensão de funções, decretada pela Comissão de fiscalização, retira-lhe a qualidade de sócio.