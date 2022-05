Matheus Nunes está de saída do Sporting, mas vai deixar o cofre cheio com 40 milhões de euros. O médio leonino tem várias propostas, mas é o Manchester City que lidera as preferências.



O internacional português, de 23 anos, já convenceu Pep Guardiola e acredita mesmo que vai disputar o seu último jogo em Alvalade este sábado frente ao Santa Clara.









