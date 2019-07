Menino de ouro João Félix encanta o mundo com exibição no Atlético

João Félix é o nome do momento no futebol mundial. O jovem jogador do At. Madrid foi decisivo na goleada (7-3) sobre o Real Madrid. Fez um golo, duas assistências e raramente falhou um passe, numa exibição quase perfeita e que mereceu rasgados elogios, sobretudo em Espanha."Quando, aos 19 anos, dás um baile destes ao teu maior rival, significa que o teu valor é elevado", escreveu o jornal ‘Marca’, sobre aquele que muitos consideram ter sido o melhor jogo de pré-época da história do futebol. "Vai ser uma estrela mundial. Terá de ser regular, mas a classe está lá", sublinhou o diário desportivo espanhol.Também o ‘As’ fez questão de elogiar, e muito, a exibição do jogador português. "O Real Madrid só o conseguiu travar com faltas. Mostrou detalhes de autêntico craque mundial". Nos Estados Unidos, João Félix começou a brilhar logo no primeiro minuto, com um passe que permitiu a Diego Costa ficar isolado e fazer o 1-0. Pouco depois, estreou-se mesmo marcar com a camisola dos ‘colchoneros’.Antecipou-se a Marcelo na grande área e desviou de pé direito para o 2-0, aos oito minutos. Antes ainda do quarto de hora, o ex-Benfica podia ter feito o 3-0, mas o remate com o pior pé - o esquerdo - saiu ao lado da baliza do Real Madrid. Depois do intervalo, João Félix continuou em bom plano, com mais uma assistência para Diego Costa: o espanhol fez quatro golos e depois foi expulso.Ao contrário do que Bruno Lage fez no Benfica, na segunda metade da última época, Diego Simeone, técnico do At. Madrid, não colocou o jovem de 19 anos no centro do ataque. Félix apareceu muitas vezes na ala direita, sobretudo quando os ‘colchoneros’ estavam a defender. Quando tinham bola no meio-campo adversário, o jogador português surgiu mais no centro do terreno. Foi considerado o melhor em campo.A exibição do novo camisola 7 do Atlético foi tão convincente que provocou uma discussão entre Sérgio Ramos e Zidane. "Eu avisei-te", disse o capitão ao treinador do Real, culpando-o por ter deixado fugir o craque para o rival de Madrid, segundo a revista ‘Don Balon’.João Félix é a figura em destaque na capa do jornal ‘As’. O diário espanhol elogiou o desempenho do português, que contribuiu para a goleada do At. Madrid com um golo e duas assistências.O ‘Calcionews24’ (Itália) destacou a exibição de João Félix no dérbi com o Real Madrid, ao escrever que o jovem foi "crucial" para o ataque e mostrou a sua "enorme qualidade".A agência espanhola ‘ESPN’ publicou um artigo, no qual detalhava o percurso do ex-avançado do Benfica, bem como as suas qualidades e debilidades, com o título: "Conheça ‘o novo Ronaldo’"."Que grande jogador! A primeira exibição de João Félix que espantou o Mundo", destacou a Eurosport, de Espanha, sobre o jogo que o jovem avançado português fez frente ao Real Madrid.O jornal ‘Marca’, de Espanha, apresentou um vídeo com os melhores lances de Félix, no encontro da International Champions Cup: "Assim foi a exibição de João Félix com o Real Madrid".João Félix foi titular e encantou tudo e todos. Diego Simeone retirou-o de campo aos 66 minutos. Foi substituído por Vitolo.Em posição central, João Félix viu a desmarcação de Diego Costa e assistiu-o para o primeiro golo.Após cruzamento de Saul, Félix foi mais rápido do que Marcelo e desviou para o 2-0 do Atlético.Em contra-ataque, Félix quase marcou. Rematou rasteiro à entrada da área. A bola saiu ao lado.Recebeu de pé direito e fez o passe de pé esquerdo para Diego Costa. Isolado, o espanhol fez 6-0.João Félix foi pago a peso de ouro e é o jogador mais caro deste mercado de verão. Foram 126 os milhões de euros desembolsados pelo At. Madrid para garantir o jovem formado pelo Benfica.Nesta janela de transferências, o negócio que envolveu o avançado ultrapassou os valores das contratações de Griezmann (do At. Madrid para o Barcelona por 120 milhões) e de Hazard (do Chelsea para o Real Madrid por 100 milhões).O futebolista português não é apenas o ‘rei’ deste defeso. Esta transferência tem também o valor mais elevado no campeonato nacional, é a maior compra da história do Atlético e a quarta transferência mais avultada de sempre no futebol mundial.Em termos globais, João Félix é superado apenas por Neymar (222 milhões), Philippe Coutinho (145) e Mbappé (135). No que à Liga portuguesa diz respeito, o craque dobrou o valor daquela que é, agora, a segunda transferência mais elevada (Hulk saiu do FC Porto por 60 milhões). No Benfica, o recorde era de Raúl Jiménez (41).Ao assinar pelo At. Madrid, João Félix ficou com uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros.Com Cristiano Ronaldo isto não acontecia... Agora até o ‘Atleti’ se atreve a dar-nos sete" escreveu o jornalista espanhol Tomás Roncero."O banho que o Real levou é maior do que o oceano [Atlântico] que separa os EUA de Madrid", disse Paulo Futre, ex-craque do Atlético.Diego Simeone deixou muitos elogios a João Félix: "Quando tens o talento dele e o desejo de melhorar, podes jogar em qualquer lado."