Merci, Jérémy: Homenagem com vitória do Sporting frente ao Belenenses SAD

Um por todos e todos por Jérémy. Na semana em que o central francês se despediu dos relvados, os jogadores do Sporting levaram o nome de Mathieu nas camisolas e conseguiram oferecer-lhe uma vitória para a qual Jovane voltou a ser decisivo: dois golos na reviravolta de 1-0 para 1-3. Rúben Amorim segue invencível e isola-se outra vez no terceiro posto da classificação.Em 45 minutos, os leões resolveram o encontro. Brilhante, não? Nem por isso. Muito melhor o resultado do que a exibição dos leões na primeira metade. A tremedeira na saída de bola desde a defesa não resistiu à pressão alta dos da ‘casa’ e Licá aproveitou o erro de Ristovski e Quaresma para o 1-0.A turma de Petit ia amarrando a ideia de Amorim, mas Coates subiu mais alto do que um desamparado Koffi e fez o 1-1, após canto de Plata. A toada pouco mudou e mantinha-se melhor o Belenenses. Só que o futebol conta-se em golos e, quando se fala de Jovane, golos bonitos. Cruzamento de Ristovski e pontapé digno de karaté do cabo-verdiano para o 2-1.Entretanto, golo anulado, e bem, a Licá, e penálti assinalado, e bem, por falta sobre Sporar. Koffi defendeu a primeira tentativa de ‘Jó’, só que saiu da linha antes do tempo. À segunda, Cabral bisou e fez o 3-1.Por lesão, a estrela do jogo já não voltou para uma segunda parte em que pouco mais há a contar do que a belíssima entrada de Geraldes e um par de defesas de Koffi e Max. O leão vence e é o rei da retoma.Numa classificação pós-paragem, o Sporting seguiria em primeiro, com dez pontos. Amorim continua sem perder e, para o triunfo de ontem, muito valeu a eficácia (três golos em três remates à baliza) numa primeira parte até sofrível dos leões.A pressão alta e intensa do Belenenses na primeira parte deixou à vista falhas na saída de bola, assumidamente arriscada, do Sporting de Amorim. O 1-0 foi prova disso. Só que a manta dos azuis acabou por destapar na retaguarda e o prejuízo foi fatal.Apesar de ser contra excessos de zelo na análise da movimentação de um guarda-redes no penálti, o adiantamento de Koffi foi flagrante e, portanto, a repetição justifica-se. Já agora, o penálti é bem assinalado numa arbitragem globalmente positiva.- Para bom jogador, meio jogo basta: dois golos, um deles de belo efeito. Saiu ao intervalo, por lesão. Leva três jogos seguidos a marcar.– Nada podia fazer no 1-0 e esteve seguro durante o resto do encontro.– É um dos culpados do golo belenense. Resgatou exibição com assistência para golaço de Jovane.– Erro grave no 1-0. Excelente corte aos 23’.– Fulcral na cabeçada do empate, quase repetia o feito na segunda parte.– Fora de água em grande parte do encontro.– Pormenores de classe do jovem, embora nem sempre certeiro.– Amarrado na primeira parte, pegou na batuta depois do intervalo.– Igualmente preso pela pressão alta da equipa azul, fez um ou outro passe vistoso.– De positivo, o canto que dá o 1-1 de Coates. De resto, esteve longe do jogo.– Adormeceu na cara de Koffi aos 3’, mas nunca se rendeu. Sofreu penálti e foi dor de cabeça constante.– Excelente entrada. Fartou-se de rematar e ficou perto do golo.– Sem problemas.– Seguro.– Nervoso.– Sem tempo.