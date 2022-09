Messi elogia estreia de Enzo pela seleção da Argentina

Grande estreia de Enzo Fernández pela seleção da Argentina. Vitória, um roubo de bola que acabou numa assistência para golo e, no final, rasgados elogios de Messi.









“Tem muita personalidade. São dois jogadores espetaculares [juntamente com Thiago Almada, que também se estreou]”, disse o capitão da Argentina, autor de dois dos três golos (3-0) com que a equipa sul-americana bateu as Honduras em jogo de preparação.

Enzo entrou aos 64’ e no final mostrou-se muito feliz com a estreia: “Jogar com Messi é um sonho tornado realidade. O Benfica deu-me a oportunidade e estou a aproveitá-la ao máximo. Espero continuar a crescer”, disse o médio de 21 anos, que aumentou o “desejo de estar no Mundial do Qatar”. O também benfiquista Otamendi não foi utilizado devido a sobrecarga de jogos, justificou o selecionador Scaloni. A Argentina volta a jogar (com a Jamaica) na madrugada de quarta-feira.









Leia também Defesas Lucas Veríssimo e João Victor já integraram treino do Benfica Ainda na atualidade do Benfica, Lucas Veríssimo e João Victor regressaram este sábado aos treinos do Benfica, num dia marcado por três treinos. Os defesas brasileiros estão num processo de “reintegração progressiva” para o regresso em pleno.

Este sábado, Weigl, jogador do Benfica cedido ao B. Monchengladbach, veio esclarecer uma entrevista onde terá criticado a qualidade da Liga portuguesa. “Tenho muito respeito pela Liga. Serei sempre um fã incondicional. Amo o Benfica”, escreveu nas redes sociais.