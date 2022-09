O Benfica prepara a renovação do contrato com o defesa central Otamendi, de 34 anos, mas só irá oficializar o ato após o Mundial do Qatar, onde o jogador argentino deve estar presente.



A ideia de Rui Costa, sabe o CM, é impedir que o argentino deixe o Benfica a custo zero, pois está em final de contrato e pode assinar por outro emblema já em janeiro.









Ver comentários