Moreno e Koutris são os preferidos do Benfica

O reforço do lado esquerdo da defesa é uma das prioridades do Benfica. Neste momento o espanhol Alberto Moreno e o grego Koutris estão bem cotados, mas a aquisição de ambos está dependente da saída de Grimaldo, apurou oDe acordo com as fontes contactadas, a estrutura técnica liderada por Bruno Lage entende ser urgente o reforço daquela posição da defesa, até porque, na temporada passada, a solução Yuri Ribeiro (vai ser emprestado) revelou-se insuficiente. Desta forma a SAD já está no mercado para assegurar Moreno ou Koutris.Alberto Moreno, de 26 anos, foi desde sempre a prioridade encarnada. Está em final de contrato com os ingleses do Liverpool e aceita rumar à Luz (chega a custo zero), mas ainda negoceia o salário: pretende ganhar três milhões de euros, por temporada.Já a contratação de Leonardo Koutris, de 23 anos, ao Olympiacos, implicará gastar uma verba na ordem dos seis milhões de euros.Em relação a Grimaldo, osabe que o Benfica admite deixá-lo sair, mas só por 30 milhões de euros. Se sair, as águias avançam para a contratação de dois defesas. Na lista estão Moreno e Koutris.O médio Pizzi renovou até 2023. Esta terça-feira o Benfica comunicou à CMVM que o jogador mantém a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.O defesa Mário Rui foi apontado ao Benfica pela imprensa italiana. O internacional português, de 28 anos, jogou na formação de Sporting e Benfica.Benfica nos mais valiososO Benfica ocupa o 26º lugar da lista dos clubes mais valiosos da Europa, segundo um estudo da empresa de auditoria KPMG.As águias apresentam um valor de mercado de 333 milhões de euros, mais 1% do que no ano anterior. O Real Madrid lidera a lista com 3224 milhões de euros, quase dez vezes mais do que o Benfica.O pódio fecha com o Man. United (3207) e o Bayern (2696). Os pontos analisados foram: rentabilidade, popularidade nas redes sociais, potencialidade de faturação em dia de jogo, direitos televisivos e ser ou não dono do próprio estádio.