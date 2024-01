Musa lembra: “Tenho contrato e estou apenas focado no Benfica”

“Sou jogador do Benfica, tenho contrato por mais quatro anos e estou feliz, satisfeito e apenas focado neste clube”, disse na segunda-feira Petar Musa em entrevista ao site Croácia hoje.









O avançado descarta assim a possibilidade, pelo menos para já, de deixar a Luz, apesar de ter sido noticiado o interesse dos alemães do Union Berlim e dos russos do Spartak Moscovo.

Apesar de não ter a utilização que desejava no Benfica, Musa não baixa os braços: “O sonho de qualquer avançado é fazer golos, isso dá confiança extra. Tenho aproveitado muito bem os minutos que o treinador me dá ultimamente e estou feliz com isso e só quero continuar.”





Musa (25 anos) relembra ainda o golo acrobático apontado na vitória (3-0) frente ao Arouca. “Não estava numa situação fácil [num cruzamento, antecipou-se ao defesa], lutei pela bola, marquei um belo golo e, sim, posso dizer que foi ao estilo Ibrahimovic”, salientou o avançado, que esta época leva seis golos marcados.