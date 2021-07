Negócio secreto de Vieira e 'Rei dos Frangos': Lucro de 30 milhões com ações

Há menos de três semanas, Luís Filipe Vieira e o amigo José António dos Santos - ‘Rei dos Frangos’ - venderam 25% da Benfica SAD a um milionário norte-americano por 50 milhões de euros. Com este negócio, Vieira e o empresário de Torres Vedras lucraram 30 milhões de euros, já que estas ações ter-lhes-iam custado cerca de 20 milhões de euros. A transação não foi, no entanto, comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o que pode configurar uma contraordenação grave, sujeita a multa.Em causa está a venda de 20% de ações que estavam nas mãos de José António dos Santos e do presidente dos encarnados, agora suspenso de funções. Os restantes 5% terão sido adquiridos entretanto pelo ‘Rei dos Frangos’, a pedido de Vieira, defende o procurador Rosário Teixeira. As ações foram compradas a vários empresários, entre eles José Guilherme, conhecido construtor que deu uma prenda de 14 milhões a Ricardo Salgado.