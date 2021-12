"Normalmente ando com azia", diz Sérgio Conceição

"Normalmente ando com azia e, se não a tenho, provoco-a de propósito. Trabalhar em cima de uma qualificação europeia é bem melhor e mais simpático, temos de olhar para o principal objetivo, que é o campeonato". Foi desta forma taxativa que Sérgio Conceição afastou, durante a antevisão do jogo deste domingo, no Estádio do Dragão, com o Sp. Braga, influências emocionais negativas provocadas pela eliminação dos dragões, na passada terça-feira, da Liga dos Campeões, após serem derrotados (3-1) pelo Atlético Madrid.O FC Porto é líder da classificação, ainda que com os mesmos pontos do Sporting, tem o melhor marcador da Liga, Luis Díaz, mas recebe a equipa de Carlos Carvalhal com a chancela de equipa pouco concretizadora. "Conseguimos criar situações de golo, queria que as concretizássemos todas, mas tal não é possível. O importante é o processo, para os adversários não é nada fácil parar uma equipa com a nossa dinâmica, não é fácil defrontar este FC Porto", afirmou Sérgio Conceição.Sérgio Conceição tem o objetivo de vencer os bracarenses, mas reconhece que o FC Porto vai encontrar dificuldades. "O Sp. Braga tem equilibrado sempre as contas com os ditos grandes, tem um treinador muito experiente, uma equipa técnica com qualidade e jogadores de alto nível, que jogariam em qualquer equipa dos grandes", argumentou o técnico . Entre as duas equipas, a balança dos resultados tem pendido para os dois lados: "Os jogos são sempre bons, equilibrados e com qualidade. Cabe-nos dar sequência ao que temos feito no campeonato e procurarmos a vitória dentro do que somos como equipa", rematou Conceição.A expulsão de Wendell, com o Atl. Madrid, condicionou a reação dos dragões para evitar a eliminação na Champions. "Foi um dos fatores que contribuiu para que não tivéssemos sucesso, mas a culpa é de todos. Neste jogo vai ser titular, podem escrever", garantiu Conceição.Sérgio Conceição reagiu com ironia à aplicação do castigo de 15 dias de suspensão aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF (que será alvo de recurso), por declarações após o jogo Belenenses SAD-FC Porto (0-0) realizado em fevereiro. "Acho que foram céleres na decisão. Ainda não acabou o ano civil. Foi no mesmo ano..."Mais a sério, o técnico adiantou: "Sinceramente, não me queria lembrar de ter dito que não vale tudo para ganhar. Todos temos de melhorar, inclusive as instâncias do futebol, para evitar situações ridículas como esta."Face à indisponibilidade de Galeno na equipa do Sp. Braga, Carlos Carvalhal garante que Francisco Moura será o seu substituto no jogo desta noite frente ao FC Porto.Além de Galeno, há mais dois lesionados na equipa do Sp. Braga: Castro e Sequeira, As baixas não ficam por aqui. Diogo Leite está impedido pelos regulamentos e Lucas Mineiro cumpre castigo.A deslocação do Sp. Braga ao Estádio do Dragão surge três dias depois do embate (1-1) com o Estrela Vermelha (Liga Europa). A condição física dos jogadores preocupa Carlos Carvalhal. "Os índices físicos estão péssimos, o espaço de recuperação é muito curto, os jogadores estão cansados, temos os indicadores dos jogadores que recuperam bem e vamos ver quem está nas melhores condições. Garanto que vamos ter uma equipa que vai lutar, correr e competir para ganhar", garantiu o treinador do Sp. Braga, durante a antevisão do jogo deste domingo, com o FC Porto. "Vamos tentar vencer, com respeito muito grande pelo FC Porto, que é muitíssimo bem orientado pelo Sérgio Conceição, que tem feito um trabalho fantástico", rematou.