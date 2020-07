Nuno Mendes apontado à Juventus

Nuno Mendes é apontado à Juventus. O defesa-esquerdo do Sporting, segundo o site italiano calciomercato, poderá ser o sucessor do brasileiro Alex Sandro, que tem contrato com o clube de Turim até 2023, mas é cobiçado em Inglaterra, Espanha e Brasil.O clube de Cristiano Ronaldo, segundo a imprensa estrangeira, não está só na corrida pelo jovem lançado por Rúben Amorim na equipa principal dos leões. Os ingleses do Liverpool e do Manchester United, de Bruno Fernandes, também estão interessados no concurso de Nuno Mendes, que renovou recentemente – no dia em que celebrou o 18º aniversário, ou seja, 19 de junho – contrato com o Sporting até à temporada de 2025.O defesa, que se iniciou num clube da Casal de Cambra (concelho de Sintra), o FC O Despertar, e vem sendo uma aposta de Rúben Amorim, tem agora uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.Rúben Amorim, que dirigiu este domingo mais um treino, visando a receção ao V. Setúbal, amanhã, às 19h00, tem todos os jogadores às suas ordens, com a exceção de Luiz Phellype, que continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica.Tudo aponta para que o internacional uruguaio e capitão da turma leonina, desde a transferência de Bruno Fernandes para o Man.United, cumpra ante o Vitória sadino o 200º jogo com a camisola do Sporting, igualando assim Jesus Correia, Dinis e Octávio Barrosa.