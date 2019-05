Nuno Pinto foi titular no Vitória de Setúbal após vencer luta contra um linfoma

Depois de ter atuado pela última vez a 8 de dezembro de 2018 frente ao Benfica, o defesa Nuno Pinto, que anunciou em março ter vencido a batalha que travou contra um linfoma, voltou ontem a jogar pelo V. Setúbal, frente ao Rio Ave, que venceu 3-1 no Bonfim.O lateral, que foi capitão, atuou 7 minutos e foi ovacionado pelos jogadores e adeptos: primeiro quando foi substituído e depois aos 21 minutos, o número da sua camisola.Em relação ao jogo, os vila-condenses levaram a melhor graças a dois golos marcados em tempo de compensação por Bruno Moreira (90+1’) e Said (90+3’).Depois de terem assegurado a permanência na ronda anterior, os sadinos viram o Rio Ave dispor da melhor oportunidade do primeiro tempo quando Joca acertou no poste (17’).Após o intervalo, os forasteiros fizeram o 1-0 por Bruno Moreira, aos 50’. Os anfitriões repuseram a igualdade por Vasco Fernandes (53’), mas não conseguiram evitar a derrota nos descontos.O Boavista venceu ontem o Marítimo, por 1-0, e terminou a época na oitava posição. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipa de Lito Vidigal.O conjunto insular até entrou melhor, mas foram os visitantes que inauguraram o marcador. À passagem da meia hora, Perdigão assistiu Obiora, que finalizou à entrada da grande área.Na segunda parte, a equipa de Petit esteve perto do empate. Valeram as defesas do guarda-redes boavisteiro Assis que, aos 63 minutos, travou um bom remate de Fábio China, e alguma falta de pontaria.No final, o Boavista festejou com os cerca de 20 adeptos presentes no Funchal.O Feirense despediu-se da Liga com uma vitória (2-1), em casa, sobre o Desp. Aves. A equipa de Filipe Martins não vencia desde a 2ª jornada mas de nada valeu o triunfo pois a formação fogaceira já estava condenada.Os fogaceiros entraram mais acutilantes mas acabou por ser Jorge Felipe a cabecear, aos 31’, para a vantagem avense. Na segunda parte, Filipe Martins lançou Edinho.O internacional português empatou a partida, aos 62’, e João Silva cabeceou, aos 76’, para o golo da vitória. O Feirense despediu-se da Liga com um triunfo agridoce.