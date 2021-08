"O que foi escrito permanecerá para sempre": Juventus diz adeus ao "rei" Cristiano Ronaldo

A Juventus divulgou na manhã desta terça-feira um comunicado no qual revela os valores da transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United.

O clube inglês vai pagar vão pagar 15 milhões de euros, com esse valor a ser liquidado em cinco anos. A estes juntam-se ainda oito milhões dependentes do rendimento do craque português nos red devils.





Ainda de acordo com a Juventus, "esta operação gera um impacto económico negativo no exercício 2020/21 de 14,0 milhões de euros, devido ao ajustamento do valor líquido contabilístico dos direitos de registo do jogador".

Naquele dia de julho, quando Cristiano chegou a Turim, a sensação eletrizante daqueles grandes dias se fez sentir no ar. Os torcedores da Juventus receberam o CR7 como um rei, ansiosos para vê-lo em campo e torcer com ele. Foi uma grande história.

Os seus primeiros momentos nos deixaram impressionados: a primeira partida em Villar Perosa, onde a tradição e o desejo de escrever um futuro maravilhoso se juntaram, o primeiro jogo oficial em Verona contra o Chievo e, claro, o seu primeiro gol, o primeiro icónico "Siiiii" que ecoou pelo Allianz Stadium contra o Sassuolo. Depois, vieram os primeiros troféus conquistados juntos: a primeira Supercopa, obviamente decidida por ele, o primeiro título do Scudetto, e este ano, a primeira Copa da Itália. Mas não foi só, ele também terminou pela primeira vez como artilheiro do campeonato da Itália, depois vieram os recordes quebrados - muitos deles.

Ele foi o primeiro jogador na história da Juventus a marcar pelo menos 100 golos em todas as competições em suas três primeiras temporadas com a Juventus. E desde sua chegada à Série A, ele marcou mais golos do que qualquer outro jogador: 81, pelo menos 10 a mais que os adversários. Além disso, ele também se tornou o primeiro a ser artilheiro da Série A, LaLiga e da Premier League.

Os momentos inesquecíveis vividos juntos foram muitos. Poderíamos recitá-los e revivê-los, mas não adiantou, porque cada um tem sua memória especial ligada ao CR7. Todos compartilham uma emoção que não precisa ser mencionada, porque todos vão sempre se lembrar do que sentiram ao caminhar juntos neste trecho da estrada.

Aquele vínculo nascido em 10 de julho, há três anos, foi dissolvido, mas o que foi escrito permanecerá para sempre. Foi uma jornada incrível."











"Em 10 de julho de 2018, dois ícones do mundo europeu e do futebol se juntaram - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Nesta sexta-feira, depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 golos marcados e cinco troféus conquistados, esse capítulo chegou ao fim…. Os caminhos do CR7 e da Juventus seguiram caminhos separados.