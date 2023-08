Otamendi em forma para ser opção do treinador

O capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, deixou esta terça-feira a garantia de que se sente numa boa forma física e poderá ser opção para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, com o FC Porto, na quarta-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o central argentino, que começou a pré-epoca a treinar de forma condicionada, a recuperar de um entorse no joelho esquerdo, disse que nos últimos dias já tem treinado com o restante plantel e que se sente bem.





"Nestes últimos dias, tenho treinado com a equipa. Venho treinando bem e a verdade é que me sinto fisicamente bem e pronto para ser uma opção para o 'mister'", disse.Sobre o jogo com o FC Porto, Otamendi disse que é sempre "lindo" jogar um clássico, ainda mais quando há um troféu em disputa, adiantando que os jogadores do Benfica vão tentar conquistar este troféu que "é importante tanto para o clube, como a nível individual"."Amanhã [quarta-feira] é um dia importante, é uma final, um clássico que dá um título e tentaremos fazer tudo da melhor forma possível, para poder conquistá-lo, e oxalá sejamos felizes no final da partida", concluiu.O campeão nacional Benfica e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, que receberá pela 13.ª ocasião, e quarta seguida, a decisão do primeiro troféu da temporada.Os 'encarnados' vão tentar contrariar a hegemonia do FC Porto que nas 12 vezes que defrontou o Benfica, somou 11 vitórias.A partida será dirigida pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.