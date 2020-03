Pape Diouf, antigo presidente do Marselha, morreu vítima do novo coronavírus

Pape Diouf, antigo presidente do Marselha, entre 2006 e 2009, faleceu esta terça-feira vítima do novo coronavírus. O antigo internacional senegalês encontrava-se internado desde sábado.



"O Olympique de Marseille gostaria de prestar todo o seu apoio ao ex-presidente Pape Diouf, afetado pelo Covid-19", escreveu o emblema francês na página oficial do Twitter.

