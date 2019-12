Paulo Rodrigues sobre agressão a Vítor Hugo Valente: "Se fui eu que prove em tribunal"

Se fui eu que prove em tribunal." Foi desta forma que o empresário Paulo Rodrigues reagiu ao Correio da Manhã sobre as acusações de que teria sido ele a agredir o presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente.O líder sadino foi barbaramente agredido na tarde de quinta-feira na avenida Luísa Todi. Segundo fonte oficial do clube, a agressão foi perpetrada pelo empresário Paulo Rodrigues, que reclama o pagamento de um empréstimo realizado ao clube no valor de 300 mil euros.Segundo testemunhas, Vítor Hugo Valente foi agredido a murro e pontapés. Só a intervenção de populares impediu males maiores.Contactado pelo, Paulo Rodrigues referiu: "Uma agressão na Av. Luísa Todi e ninguém tirou uma foto? Se fui eu, ele que prove em tribunal. É assim que Vítor Hugo Valente faz com as pessoas que engana".O presidente sadino saiu do local da agressão com o rosto ensanguentado. Entrou no carro e partiu. Osabe que se dirigiu ao hospital, onde foi assistido e vai apresentar queixa na polícia nos próximos dias.tentou contactar Vítor Hugo Valente, mas apesar da insistência não foi possível obter uma reação. Fonte dos sadinos garantiu que o presidente está em casa a recuperar das mazelas.Vítor Hugo Valente fez uma conferência de imprensa em resposta a uma reportagem da, em que Paulo Rodrigues e Paulo Teixeira acusavam-no de ter ficado com o dinheiro de um empréstimo de 300 mil euros feito ao clube. "Vão ter de provar essas acusações em tribunal", disse o líder sadino.O empresário Paulo Rodrigues foi o responsável por angariar investidores para o V. Setúbal. Foram dois empréstimos de 300 mil euros que visaram a inscrição da equipa na Liga.A direção de Vítor Hugo Valente caiu após a demissão de cinco elementos. Valente, que vai recandidatar-se à presidência, continua na gestão do clube mas com poderes limitados.As eleições para o V. Setúbal foram esta sexta-feira agendadas para o dia 17 de janeiro. As listas candidatas têm de ser apresentadas até uma semana antes das eleições, ou seja, até às 18h00 do dia 10.