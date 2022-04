A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto concluiu 189 processos de contraordenação no primeiro trimestre do ano, com 67 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos aplicadas.Do total de processos, a maior parte, 62%, levou a decisões condenatórias, com 18 casos já com caráter definido e aplicação de coima, e 56 a aguardar este estatuto. Quarenta e dois processos levaram a admoestação.