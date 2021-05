Pinto da Costa e Sérgio da Conceição são os alvos da Polícia Judiciária, na investigação desencadeada esta quinta-feira. Os emails e os conteúdos dos telemóveis do presidente portista e do ainda treinador azul-e-branco foram apreendidos por ordem do juiz Carlos Alexandre, que diz ainda que também estão sob suspeita Luís Gonçalves, administrador do FC Porto; António Gonçalves, da Unilabs;...