A polémica está instalada depois de uma criança, de 10 anos, ter sido obrigada a tirar a camisola do Benfica para assistir ao jogo junto de adeptos do Famalicão no sábado (triunfo das águias por 1-0). Este domingo, até o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, reagiu ao falar de uma “vítima de intolerância implacável num estádio de futebol por parte de representantes do promotor do jogo”.









“Foi ainda submetida à indignidade de ficar semidespida para que pudesse continuar a assistir ao jogo”, escreveu o governante nas redes sociais, acrescentando: “Este incidente impõe o maior protesto. As entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido.”

O pai da criança, que ficou incrédulo quando o filho em lágrimas foi obrigado a tirar a camisola do Benfica para entrar no recinto, admitiu contactar um advogado para avançar esta segunda-feira com uma exposição ao Ministério Público sobre o sucedido.





A criança estava numa bancada destinada a adeptos do Famalicão e foi obrigada a tirar os adereços da equipa adversária, como mandam os regulamentos.