Criança de 10 anos obrigada a tirar camisola do Benfica em jogo frente ao Famalicão

Uma criança de 10 anos foi obrigada a assistir ao encontro entre o Famalicão e o Benfica em tronco nu. Tal aconteceu, pois este levava uma camisola das águias e tinha ingresso para as bancadas dos adeptos da equipa da casa, onde, de acordo com o segurança, não poderia ter adereços dos encarnados. Esta situação criou alguma confusão entre o pai do rapaz e as autoridades, o que deixou a criança bastante aflita e a "chorar". Mas as regras tiveram mesmo de ser cumpridas e a criança acabou por assistir ao encontro em tronco nu.



Esta situação foi explicada a Record pelo pai.