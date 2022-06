O jogo de hóquei em patins entre Sporting e Benfica, realizado ao final da tarde do último domingo, no Pavilhão João Rocha (junto ao Estádio José Alvalade), ficou marcado por momentos de grande tensão. Situação que obrigou a uma intervenção musculada da PSP durante e depois do encontro. Duas pessoas foram detidas, uma delas um dirigente do Sporting, por injúrias aos agentes da polícia e por resistência e coação.









Ver comentários