Polícia italiana encontra "documento secreto" assinado por Ronaldo e Juventus

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que os investigadores italianos encontraram um "documento secreto" assinado pela Juventus e por Cristiano Ronaldo, onde o clube prometia ao craque português o pagamento de cerca de 20 milhões de euros, não obstante os cortes salariais anunciados pelo clube aquando da pandemia.A Juventus está a ser investigada por alegadamente ter fornecido informações falsas aos mercados. Os bianconeri são suspeitos de terem falsificado as contas de 2019, 2020 e 2021 e 16 diretores do clube, incluindo o presidente Andrea Agnelli, estão na mira da procuradoria de Turim.Os investigadores estão a tentar provar que os jogadores não sofreram cortes reais nos salários, anunciados em março de 2020, pois terão recebido os pagamentos, depois de assinarem documentos privados com o clube.As autoridades têm procurado esses documentos nas várias buscas realizadas. Uma escuta apanhou uma conversa entre dois diretores do clube, que falavam de um acordo com Cristiano Ronaldo, cujo documento, segundo a 'Gazzetta dello Sport', só agora foi encontrado.De acordo com o mesmo jornal, no acordo a Juventus prometia pagar a Ronaldo 19,9 milhões de euros, mesmo que ele deixasse o clube. As autoridades acreditam que estes valores acordados com os futebolistas não entraram nas contas finais apresentadas pelo clube, suspeitando-se, por isso, que também não tenham sido pagos os devidos impostos.Recorde-se que Cristiano Ronaldo deixou a Juventus no verão de 2021.