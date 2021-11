Portugal defronta Turquia nas 'meias' do playoff do Mundial

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Turquia nas meias-finais dos 'play-off' europeus de qualificação para o Mundial2022 e o vencedor do Itália-Macedónia do Norte caso se apure para a final, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

Portugal, que detinha estatuto de cabeça de série e, por essa razão, jogará com os turcos em casa, em 24 de março de 2022, num único encontro, falhou o apuramento direto para a fase final do Mundial, a realizar no Qatar, ao terminar no segundo lugar no Grupo A europeu de apuramento, atrás da Sérvia.

Caso se imponha à Turquia, a seleção portuguesa defrontará o vencedor do confronto entre a Itália, atual campeã europeia, e a Macedónia do Norte, em uma das três finais dos 'play-off', em 29 de março de 2022, numa partida que também será decidida em uma única mão, em Portugal.





Veja os jogos do playoff:



Caminho A



Semifinal 1: Escócia-Ucrânia

Semifinal 2: País de Gales-Áustria



Caminho B



Semifinal 1: Rússia-Polónia

Semifinal 2: Suécia-Rep. Checa



Caminho C



Semifinal 1: Itália-Macedónia

Semifinal 2: Portugal-Turquia