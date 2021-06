Portugal e Espanha apresentam hoje candidatura conjunta ao Mundial de futebol de 2030

Uma comissão conjunta formado por elementos de Portugal e Espanha apresenta esta sexta-feira em Madrid a candidatura ibérica à organização do Mundial de Futebol de 2030.

Perguntas CM 4 de Junho de 2021 Mundial: Portugal ganha com organização conjunta com Espanha? SIM NÃO Votar







A cerimónia irá decorrer a partir das 17h45 (hora de Lisboa) e contará com a presença dos chefes de Estado e de governo dos dois países. Felipe VI, rei de Espanha, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa, conferirão peso, importância e solenidade ao processo, estando igualmente previstas as presenças de Pedro Sánchez e António Costa, chefes de governo de cada um dos países.





O ato desta sexta-feira irá oficializar a vontade expressa de Portugal e Espanha avançarem para a organização conjunta de uma grande competição futebolística de nações. A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol anunciaram em junho de 2019 a intenção de estudar a candidatura conjunta. Em outubro último foi assinado um protocolo de colaboração e desde então uma comissão bipartida deitou mãos ao trabalho. Que esta sexta-feira é apresentado.

No início eram três mas marrocos saiu



O patrono da candidatura conjunta é Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha. Em 2018 lançou a ideia, que também envolvia Marrocos, mas este saiu.





decisão final será tomada em 2024



A decisão final sobre a atribuição da organização do Mundial 2030 será tomada em 2024. Em 2022, o Mundial terá lugar no Qatar, e em 2026 no Canadá, EUA e México.





fonte elogia rúben e pepe



“O Rúben Dias está numa fase espetacular, como o Pepe, que fez uma época muito boa. Depois, temos outras opções como o Danilo e o Palhinha que já fizeram jogos na posição de central. Temos cinco opções, portanto acho que estamos bem servidos”, disse o defesa José Fonte que chega à Seleção depois do título de campeão francês pelo Lille. “Foi uma das melhores épocas. Fiz uma temporada muito boa e que culminou no título que há muito queria.”