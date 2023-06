Portugal perde com a Geórgia no arranque do campeonato europeu de sub-21

A seleção portuguesa perdeu, por 2-0, esta quarta-feira, com a anfitriã Geórgia, no primeiro jogo do campeonato da Europa de 2023 de sub-21.



Os golos dos georgianos foram apontados por Giorgi Gagua, aos 38 minutos, e por Saba Sazonov, aos 46 minutos.





A equipa comandada por Rui Jorge tentou reagir aos golos da Geórgia mas não conseguiu. Aos 76 minutos a missão ficou mais complicada com a expulsão do defesa Tomás Araújo.No outro encontro do grupo o jogo terminou empatado sem qualquer golo, o que coloca a Bélgica e os Países Baixos com mais um ponto que a seleção portuguesa.A Geórgia, que organiza a prova com a Roménia, lidera o grupo com três pontos.

O próximo jogo de Portugal é na sexta-feira, frente aos Países Baixos. O último jogo da fase de grupos é contra a Bélgica, na terça-feira.