Jorge Jesus ganhou um prémio de 2,5 milhões de euros limpos por conquistar a Taça Libertadores e o Brasileirão.Segundo soube o, essa foi a verba acordada pelo técnico português, de 65 anos, com a direção do Flamengo quando aceitou rumar ao Brasil. Na altura, junho, ficou ainda estabelecido que o contrato por um ano iria render uma verba na ordem dos quatro milhões de euros em salários para Jesus.Esta quinta-feira, no Maracanã, perante mais de 67 mil pessoas, o ‘Mengão’ voltou a festejar os títulos que já conquistou esta temporada, com uma goleada (4-1), diante do Ceará, que chegou ao intervalo a vencer por 1-0. No final do jogo, a equipa recebeu a taça do Brasileirão e os jogadores e equipa técnica medalhas comemorativas de um feito que já não sucedia desde 2009.Até agora, o Flamengo de Jesus já bateu vários recordes: pontos - 84, o anterior era do Corinthians desde 2015, com 81; vitórias - 26, batendo as 24 do Cruzeiro (2014), Corinthians (2015) e Palmeiras (2016). E com o triunfo frente ao Ceará igualou o recorde de golos marcados (77), que pertencia ao Cruzeiro desde 2013, quando faltam três jornadas para o final da prova.