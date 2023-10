Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez saber que a candidatura formada por dois países ibéricos (Espanha e Portugal), e ainda por Marrocos, é a grande favorita à organização da fase final do Mundial 2030.O dirigente esteve no passado fim de semana em Espanha e, durante uma conversa, em ‘off’, com um grupo de jornalistas, assumiu ser esta a proposta mais sólida e a que reúne maior favoritismo.